VICENZA – Raffica di provvedimenti del Questore: 55 nell’ultima settimana – Intensa attività delle Volanti

Le attività della Polizia negli ultimi giorni. Molti i provvedimenti presi dal Questore Paolo Sartori, che negli ultimi mesi ha impresso una svolta nell’attività di controllo e prevenzione in città e provincia

Da inizio settimana ad oggi gli operatori delle Volanti della Questura di Vicenza hanno pattugliato giorno e notte l’intero territorio comunale; complessivamente, nel corso delle suddette attività sono state identificate: 491 persone, di cui 103 stranieri e 74 con precedenti Penali e/o di Polizia; sono inoltre stati controllati 155 veicoli e 19 Esercizi pubblici.

Al termine dei servizi ordinari di controllo del territorio effettuati da lunedì ad oggi, ed a seguito delle verifiche e degli accertamenti informativi ed investigativi effettuati dalla Divisione Anticrimine e dall’Ufficio Immigrazione della Questura nei confronti delle personerisultate avere a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia di vario genere e gravità, il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

15 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza) con obbligo di rientro nel Comune di residenza, a carico di persone gravate da precedenti Penali e/o di Polizia, residenti in Comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio del Comune di Vicenza;

18 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti Penali e/o di Polizia per reati di varia natura tra cui reati contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

6 Revoche di Permesso di Soggiorno, nei confronti di 4 cittadini brasiliani, 1 cittadino albanese ed 1 cittadino pakistano, tutti non più in possesso dei requisiti per soggiornare sul nostro Territorio Nazionale;

15 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale:

un cittadino gambiano – con a proprio carico numerosi precedenti penali e di Polizia di vario genere, nonché privo di titoli per permanere sul nostro Territorio Nazionale – è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gorizia dagli Agenti della Questura, e nei prossimi giorni verrà imbarcato sul primo volo disponibile per essere rimpatriato nel Paese di Origine

nei confronti di un cittadino peruviano e di sei cittadini nigeriani, un cittadino della Mauritania, un cittadino albanese, due cittadini marocchini, un cittadino algerino, un cittadino serbo ed un cittadino pakistano non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia e tutti con a proprio carico svariati precedenti Penali e/o di Polizia, tra cui reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, il Questore ha emesso 14 Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale, con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni. Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“L’attività della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato è fondamentale per garantire il controllo del territorio ed il soccorso pubblico a favore delle persone che ne hanno bisogno. Le pattuglie, infatti, controllano e monitorano in maniera sistematica l’intera area urbana ed intervengono prontamente ad ogni richiesta di aiuto da parte dei cittadini – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori. – Le “Volanti” che ogni giorno vediamo per le strade sono la concreta espressione del concetto di “Polizia di prossimità”, al servizio della gente ed a tutela della civile convivenza.”

E’ sempre intensa l’attività di Controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Le “Volanti” della Questura, presenti ogni giorno sul territorio vicentino, 24 ore su 24,operano costantemente al fine di prevenire la commissione di reati e turbative all’ordine ed alla sicurezza pubblica, per contrastare i fenomeni di microcriminalità, lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro la persona ed il patrimonio, nonché quelli collegati all’immigrazione clandestina, ed altri ancora.

La Squadra “Volanti” fa parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, e la sua caratteristica operativa precipua è quella di pattugliare costantemente il territorio con l’utilizzo di autovetture (le “Pantere”) e di motociclette, tutte con i classici colori di Istituto della Polizia di Stato.

Gli Agenti impegnati nelle attività di pattugliamento del territorio sono in costante contatto radio con gli operatori che prestano servizio alla Centrale Operativa e Telecomunicazioni (C.O.T.) della Questura. A loro infatti spetta coordinare le “Volanti” e tutti gli altri automezzi impiegati sul territorio.

Per rendere più incisiva l’azione degli operatori del comparto “controllo del territorio” le Volanti sono munite del sistema multimediale di bordo denominato MERCURIO EXTENDED, che consente a ogni equipaggio di svolgere in autonomia gli accertamenti di polizia e scambiare con la Centrale Operativa file multimediali e dettagli sugli interventi svolti in tempo reale, senza usare i canali radio.