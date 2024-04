VICENZA – Premiati i dottori in Economia all’Università

Si è svolta oggi presso la sede universitaria di viale Margherita la cerimonia di premiazione organizzata dall’Università degli Studi di Verona e ALVEC.

Tra i premiati due vicentini e anche uno studente vietnamita

Per i corsi di laurea con sede a Vicenza, si è svolta oggi la cerimonia di premiazione dei “Laureati dell’Anno”, il prestigioso riconoscimento organizzato con cadenza annuale dall’Università degli Studi di Verona e ALVEC (l’Associazione Laureati in Economia dell’ateneo scaligero).

Quest’anno sono stati cinque gli studenti premiati, scelti tra i migliori laureati nell’anno accademico 2022-2023, e tra loro figurano tre vicentini e anche una studentessa del Vietnam.

Più in dettaglio, per i corsi di laurea triennali il riconoscimento è andato a due neo-laureate in Economia e Innovazione Aziendale: Gloria Brogliato, di Vicenza, con una tesi su “L’attenzione delle imprese verso la componente social” (relatore la prof.ssa Florio Cristina), e Ramandip Saini, di Valdagno, con una tesi su “Il funzionamento del Next Generation EU: uno strumento verso l’unione fiscale” (relatore il prof. Ricciuti Roberto).

Per i corsi di laurea magistrale, invece, il riconoscimento è stato assegnato a Matteo Trentin, di Castelfranco Veneto, laureato in Management e Strategia d’Impresa con una tesi sulla “Digital Transformation e Sostenibilità nel settore della metalmeccanica: Business Analysis delle PMI” (relatore la prof.ssa Cecilia Rossignoli), ed ex aequo a due laureati in International Economics and Business: Pietro Pesavento, di Montebello Vicentino, con una tesi dal titolo “Neoclassical or Behavioural perspective: applied theory behind the 2021 Merger and Acquisition wave” (relatore la prof.ssa Francesca Rossignoli) e Trang Vu Minh, di Hanoi (Vietnam), con la tesi “Review of Vietnam legal system following EVFTA commitments on intellectual property” (relatore la prof.ssa Caterina Fratea)

Nata nel 2001 da un’idea di ALVEC, dal 2014 il “Laureato dell’Anno” è un’iniziativa condivisa tra Università e Associazione, inserita nella programmazione delle attività dell’Ateneo e, per i laureati dei corsi con sede nel capoluogo berico, è organizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Per identificare i vincitori viene redatta una speciale classifica alla quale accedono solo i neolaureati con 110 e lode, basata sul più alto punteggio di ammissione all’esame di laurea e sul minor tempo di permanenza in università.