VICENZA – Polveri sottili fuori controllo: si attende la pioggia. Stessa situazione a Schio

La città di Vicenza è a livello rosso sul fronte delle polveri sottili. I dati rilevati nella grigia giornata di ieri indicano, per le tre centraline Arpav della città, livelli altissimi di Pm10 (ancora sopra il limite per ormai due settimane consecutive). Qui sotto le tre tabelle relative alle centraline di San Felice, Ferrovieri e Quartiere Italia. In particolare a San Felice è stata superata per la prima volta la soglia dei 150 microgrammi per metro cubo (il limite è 50). Situazione analoga a Schio, dove c’è un’altra centralina e in tutti i capoluoghi di pianura della Regione.

In attesa della pioggia (le previsioni meteo Arpav)

Evoluzione generale

Dopo una residua fase anticiclonica a inizio periodo, per il fine settimana è atteso l’arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico, che sulla nostra regione fa aumentare le nubi e porta varie precipitazioni, con neve in montagna da quote medie e significativa riduzione dell’escursione termica diurna.

Tempo previsto

giovedì 8. Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, ma con alcune probabili fasi di schiarita; parziali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche valle durante le ore più fredde, in particolare fino al primo mattino.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo occasionali pioviggini più che altro di sera sulle zone centro-settentrionali.

Temperature. Riguardo alle minime, valori stazionari o in lieve diminuzione; riguardo alle massime, contenute variazioni di carattere locale, tra cui a nord-est prevalgono gli aumenti.

Venti. In quota fino al pomeriggio moderati dai quadranti occidentali, poi tesi da sud-ovest; altrove deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi da nord-est sulla pianura centro-meridionale dal tardo pomeriggio.

Mare. Poco mosso, spesso anche quasi calmo sottocosta specie nelle ore più fredde.

Previsione Altezza Onde

venerdì 9. Cielo da molto nuvoloso a più spesso coperto.

Precipitazioni. Fenomeni nelle prime ore locali e poi da sparsi a diffusi, più presenti sulle zone centro-settentrionali, da deboli a localmente moderati; limite delle nevicate inizialmente a 1600-1900 m e 1500-1800 m sulle Dolomiti, in successivo lieve abbassamento.

Temperature. Minime in aumento, od al più localmente stazionarie sulle zone pianeggianti e prealpine centro-orientali; per le massime si prevedono una diminuzione in montagna, un aumento al più moderato sulla costa e contenute variazioni di carattere locale altrove.

Venti. In quota fino a metà giornata forti e poi tesi, da sud-ovest; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionali rinforzi di moderata intensità; in pianura a tratti deboli e a tratti moderati, anche tesi di sera sulla costa, con direzione prevalente dai quadranti meridionali a sud-est e da quelli nord-orientali altrove.

Mare. Da poco mosso ad almeno temporaneamente mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 10. Cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni a tratti sparse e più spesso diffuse, deboli o localmente moderate, comunque più presenti sulle zone centro-settentrionali; limite delle nevicate a 1400-1700 m sulle Prealpi e 1100-1400 m sulle Dolomiti; le temperature minime aumenteranno soprattutto in pianura, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui in pianura specie sull’entroterra prevarranno gli aumenti.

domenica 11. Cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni a tratti sparse e a tratti diffuse, deboli o localmente moderate; limite delle nevicate a 1300-1600 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione; le temperature massime in montagna aumenteranno un po’, sulla pianura centro-meridionale subiranno un contenuto calo, altrove non varieranno molto.