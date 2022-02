VICENZA – Pedone investito: caccia al pirata

Incidente ieri sera alle 20 in via Battaglione Monte Spluga. Un vicentino di 50 anni è stato investito mentre stava passeggiando nei pressi della rotatoria, all’altezza del bar Chilly wine. L’automobilista non ha prestato soccorso e si è dileguato. Il pedone è rimasto ferito a terra e sul posto sono stati chiamati Suem e Polizia Locale. Ha riportato la frattura del femore che avrà come conseguenza un intervento chirurgico. Ora è caccia al pirata e sull’episodio sta indagando la polizia locale. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti nella zona.