VICENZA – Parco della Pace, il PD: “Sul giardino centrale ‘rivisto’ siamo sulla direzione giusta”

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Stefano Dal Pra Caputo, consigliere del PD a Vicenza.

“Il Giardino Centrale del Parco della Pace -scrive- nella nuova versione rivista, può diventare il cuore pulsante del Parco. Un punto di riferimento culturale che inviti residenti e turisti a esplorare e apprezzare la bellezza di questo spazio unico, grande cinque volte Parco Querini. Dopo mesi di incontri e discussioni siamo felici che il progetto sia stato ripreso in una nuova versione ma che sia in linea con la visione originaria di Franco Zagari. L’avevamo detto sin dall’inizio e siamo contenti che ci sia coerenza rispetto alla decisione presa. Ripristinare il Giardino Centrale era un dovere rispetto al percorso partecipativo di questo parco.” Così il Consigliere Comunale del Partito Democratico della Città di Vicenza Stefano Dal Pra Caputo.

“Il progetto del Giardino Centrale è stato ridimensionato e modificato, ma sarà comunque realizzato con un budget massimo di 500 mila euro, rispetto al milione di euro inizialmente stimato. Questo è un grande passo avanti, considerando che nel 2022 l’opera prevista dal celebre progettista, scomparso nel giugno dello scorso anno, era stata cancellata dalla giunta Rucco e sostituita con un’area barbecue. Il Parco della Pace è destinato a diventare uno dei punti di riferimento più importanti della nostra città, un luogo dove le persone possono incontrarsi, rilassarsi e partecipare a eventi culturali di grande interesse. Con il Giardino Centrale come simbolo di questa rinascita, siamo sicuri che il parco diventerà un’attrazione imperdibile per chiunque visiti Vicenza. Ora sarà di fondamentale importanza continuare a lavorare per aprire quanto prima il Parco con una programmazione culturale di livello, come quella che sta nascendo con il Festival Biblico e Hangar Palooza Festival”.