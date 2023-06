VICENZA – Parcheggi: finisce l’agevolazione per auto ibride ed elettriche

AGSM AIM comunica che, dal primo settembre 2022, AGSM AIM Smart Solutions ha concluso la gestione dei parcheggi cittadini di proprietà comunale, proseguendo la gestione del parcheggio interrato di via Verdi, di Borgo Berga, del Car Park Multipiano Fiera nonché delle aree di sosta a pagamento di Contrà Barche, Via Napoli, Via Rodolfi, Via San Francesco e di Via Framarin (Teatro).

AGSM AIM Smart Solutions svolge il servizio sosta per conto di terzi, nelle aree private e aperte al pubblico, con prezzi e corrispettivi definiti nella logica privatistica e concorrenziale tipica del mercato liberalizzato.

Dal 15 giugno 2023 verrà a cessare la sperimentazione della tariffa agevolata per i veicoli “Full Electric” e “Ibridi”, nata per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, considerando il significativo parco circolante di veicoli elettrici e ibridi, costantemente in aumento.

Pertanto, a fronte di un allineamento tariffario, le tessere AIMCARD per l’ingresso delle auto elettriche e ibride nei parcheggi a sbarra non saranno più utilizzabili nei parcheggi gestiti da AGSM AIM Smart Solutions. I clienti dovranno dotarsi di apposito ticket o abbonamento e saranno tenuti, come per tutti gli altri mezzi, al pagamento del ticket sosta negli stalli blu gestiti da AGSM AIM Smart Solutions.

AGSM AIM Smart Solutions informa, inoltre, che parte dei proventi della sosta verranno reinvestiti nella realizzazione di infrastrutture di ricarica nei parcheggi gestiti dalla società presso i quali verrà attivato il servizio ‘Agsm Aim E-Mobility’.

Saranno inoltre attivate apposite colonnine di ricarica per il servizio integrato sosta + ricarica (“Parking &charge”). Questa formula è già attiva al Car Park Fiera di Vicenza dove si può sostare e ricaricare la propria auto pagando il ticket unico prelevato in ingresso