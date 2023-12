VICENZA – Operaio muore dopo una caduta da 15 metri

Tragedia sul luogo di lavoro: un operaio di 47 anni ha perso la vita in un incidente mortale nell’azienda HA Italia nella zona industriale di Vicenza. La vittima, dipendente di una ditta esterna, secondo le prime ricostruzioni avrebbe fatto una caduta da una quindicina di metri.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi sgomenti dei colleghi, i quali, allertati dalla situazione critica, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto per le indagini i carabinieri e lo Spisal. Attualmente, le autorità stanno lavorando per gettare luce sulla tragica vicenda e determinare le cause che hanno portato alla morte dell’operaio.