VICENZA – Nuovo tetto per il Palazzo del Territorio

A Palazzo del Territorio, un edificio che racconta la storia di Vicenza dal 1300 ad oggi, è in arrivo un maxi intervento per la riqualificazione della copertura che, con una superficie di 1000 metri quadrati, abbraccia l’auditorium Canneti, l’Accademia Olimpica e gli uffici del Comune.

L’intervento è finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di 1.460.000 euro.

Questa mattina, su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron, la giunta comunale ne ha approvato il progetto definitivo con l’obiettivo di avviare i lavori a settembre e concluderli entro un anno.

“Nell’ambito dei 5 milioni di euro che andiamo investire con fondi Pnrr nella riqualificazione di alcuni dei più importanti monumenti della città – commenta il sindaco Francesco Rucco – recuperiamo anche la copertura dell’imponente complesso storico che forma un solo isolato con il Teatro Olimpico e che anche per questo motivo merita tutta la nostra cura e attenzione”.

“Il progetto – aggiunge il vicesindaco Matteo Celebron – redatto in accordo con la Soprintendenza ed elaborato a partire da un’attenta analisi diagnostica delle strutture, prevede il completo rifacimento del tetto che negli anni ‘50 era stato ricostruito con materiale di recupero dopo la distruzione subita con i bombardamenti della Seconda guerra mondiale”.

Senza modificare il prospetto dello storico edificio, saranno dunque sostituite le capriate lignee in massello, inserite nuove travi di ripartizione e un nuovo pacchetto di copertura; posati i coppi esistenti, pulite e trattate le travi e il cordolo perimetrale definito da un profilo di acciaio.

All’interno, parte dei controsoffitti saranno sostituiti con una struttura portante metallica fissata alle capriate in legno.

Sono infine previsti il ripristino e la messa a norma dell’impianto elettrico e dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di passerelle per le ispezioni e la manutenzione.