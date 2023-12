Vicenza: meglio il centro o la periferia? Pregi e difetti in rassegna

Centro o periferia? Pregi e difetti

Di Alessandro Cammarano

Mare o montagna, panettone o pandoro, doccia o vasca: queste sono solo alcune tra le dicotomie che caratterizzano la vita di ciascuno di noi, diventando spesso anche miccia capace di accendere discussioni al calor bianco – le genti italiche amano dividersi, basti pensare a guelfi e ghibellini o a Capuleti e Montecchi, per dire – che punteggiano i pranzi tra parenti, soprattutto durante il periodo natalizio.

Naturalmente non sono le uniche, perché altre, di maggior peso sono pronte a turbare le mense festive: una di queste è Centro Storico o Periferia/Città Satellite?

Qui si ci si accinge a percorrere un sentiero parecchio accidentato e si entra non solo nell’ambito dei gusti, ma anche in quello delle possibilità economiche, anche se spesso una porzione di bifamiliare in cittadina limitrofa al capoluogo costa assai più di una sistemazione analoga nelle dimensioni ma “messa peggio” situata in pieno centro.

Chi scrive ha idee parecchio radicate in merito, avendo sperimentato la vita sia nel felice paese satellite che nel centro città.

Ovviamente non si vogliono stabilire classifiche, ma semplicemente, esporre vantaggi e svantaggi di entrambe le alternative.

Vivere in un centro storico, significa essere parte di esso, respirarne l’aria e, giorno dopo giorno, integrarsi appieno con le sue mura, le sue strade, i suoi edifici.

Le abitazioni poste nei centri storici vantano un fascino particolare che ben si presta a arredamenti classici. Se si opta per un’abitazione in centro storico potreste avere la fortuna di trovarvi dei pavimenti originali magari in veneziana o parquet antico.

I centri storici sono tutelati e generalmente, salvo rarissime eccezioni, sono molto ben curati da parte dell’amministrazione pubblica. Quindi prendere casa in un centro storico significa andare a vivere in una zona in un questo senso “privilegiata” perché non mancherà la manutenzione, non mancherà la pulizia delle strade – si spera – , sarà ottimale l’illuminazione delle strade.

E poi la sera, prima o dopo cena, il centro storico di una città non vi lascia mai soli, potrete uscire e trovare sempre qualcosa da fare, qualcuno da vedere, qualcosa da visitare e scoprire, proprio li, sotto casa vostra.

Di contro ci sono anche delle criticità di cui non si può non tenere conto, ma sulle quali chi ama il centro sorvola senza neppure pensarci.

I centri storici sono generalmente zone pedonali o a traffico limitato. Difficilmente potrete godere del parcheggio sotto casa. A Vicenza, se non hai la fortuna di possedere un garage, ci si deve mettere in lista per gli stalli riservati ai residenti con il rischio di attendere mesi.

Le abitazioni dei centri storici vantano generalmente determinate caratteristiche, prima tra tutte gli interni, spesso fatti di stanze “sghembe”, rientranze “strane”, finestre difficilmente tutte uguali.

Però in questo caso l’arredamento “minimal” aiuta parecchio: il contrasto antico-moderno potrebbe essere la via da seguire.

Vivere nel centro storico significa dire poi addio al giardino con piscina, all’orto sotto casa e a tantissimi altri vantaggi che offre la casa in campagna o in periferia, a meno che non siate gli unici eredi di una famiglia nobiliare e che il palazzo avito disponga di un giardino interno.

Veniamo ora all’altra faccia della luna, ovvero ai pregi e ai difetti del vivere in periferia o in uno dei comuni satellite che circondano la città.

Una vita meno stressante

In centro la vita può essere veramente frenetica e stressante. Il traffico, i rumori di ogni tipo, il tempo non basta mai e tornare a casa è spesso sinonimo di poco spazio.