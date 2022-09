VICENZA – Le videocamere della Polizia Locale collegate con il Comando della Finanza

Oggi, lunedì 26 settembre, nella sala operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza è stata presentata l’attivazione del collegamento del sistema di videosorveglianza comunale con il comando provinciale delle fiamme gialle.

Erano presenti il prefetto Pietro Signoriello, il sindaco Francesco Rucco, il comandante provinciale Col. t.ST Cosmo Virgilio e il comandante della polizia locale, Massimo Parolin.

Da oggi quindi tutte le forze dell’ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno accesso al sistema di videosorveglianza del Comune di Vicenza, gestito dalla Polizia Locale.

L’impianto si compone di 113 telecamere dislocate nel territorio comunale, compreso il tracciamento delle targhe, cosiddetto “Targa System”, individuabili dagli operatori della sala operativa attraverso un link dedicato, da cui si accede ad una mappa interattiva del territorio comunale.

Ogni operatore ha accesso alla visione live delle telecamere e delle registrazioni relative ai sette giorni precedenti.

Come sottolineato dal colonnello Cosmo Virgilio, si tratta di un importantissimo strumento di ausilio alle consuete attività di polizia economico/finanziarie, che rappresenta di sicuro un valore aggiunto per prevenire e contrastare, ancora più efficacemente, la commissione degli illeciti sul territorio berico.

“Ringrazio la Guardia di Finanza per questa sinergia operativa – ha precisato il sindaco – che ci consentirà di implementare l’attività di controllo del territorio e, in particolare, delle zone più sensibili. Dopo il collegamento con la questura , a fine 2020 abbiamo attivato la connessione del sistema di videosorveglianza comunale al comando provinciale dei Carabinieri in via Muggia e ora chiudiamo il cerchio con l’adesione della Guardia di Finanza. Un’ulteriore dimostrazione dell’importanza della collaborazione con le altre forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, a tutela della sicurezza di tutti”.