Vicenza, la polizia insegue e arresta pusher tra gli applausi della gente

Nel pomeriggio di lunedì, la polizia locale di Vicenza ha bloccato e denunciato per spaccio un pusher, colto in flagrante mentre vendeva marijuana ad un cliente, che è stato invece segnalato come consumatore alla prefettura. Il tutto sotto gli sguardo di diversi cittadini, che hanno applaudito l’operazione delle forze dell’ordine.

La polizia aveva notato, grazie alle telecamere di videosorveglianza, un giovane dirigersi a piedi verso Campo Marzo e intrattenersi con un secondo uomo. Questi, G.R., 25 anni, già noto alla polizia per spaccio e rapina, al termine della conversazione ha lasciato al giovane due involucri. Lo scambio è stato visto anche da una coppia di borghesi sul posto.

A quel punto sono entrate in azione le pattuglie antidegrado: queste dapprima hanno fermato l’acquirente, che ha consegnato due dosi di marijuana spontaneamente (per un peso lordo di 2,50 grammi, pagate 30 euro), poi si sono dirette verso il pusher. Lo spacciatore ha cercato di darsi alla fuga in bicicletta, per poi abbandonare il mezzo e proseguire a piedi, inseguito dalla polizia sotto gli sguardi di numerosi passanti. L’uomo è stato raggiunto in viale Verdi e bloccato tra gli applausi dei presenti.

L’uomo è ora indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. NElle sue tasche anche 66 euro, ritenuti provento di spaccio. L’acquirente è stato invece segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionato dal regolamento di polizia.