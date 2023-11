VICENZA – La manifestazione per la pace e la giustizia sociale dell’11 novembre inizia con un mal di pancia

In vista della manifestazione dell’11 novembre organizzata in tutta Italia dal PD ‘per un futuro più giusto’ arriva una nota di Luca Fantò, segretario del PSI Vicenza Capoluogo.

“Molto positiva – scrive – l’apertura della Segretaria del PD di un paio di giorni fa sulla manifestazione

dell’11 novembre. “Chi vuole un futuro più giusto venga in piazza con noi”. Un’apertura

positiva ma forse tardiva. Chiedere a pochi giorni dalla manifestazione l’adesione di

“associazioni, terzo settore, forze politiche…” rende oggettivamente difficile la

partecipazione dei soggetti a cui la Segretaria si appella. Tra le diverse cose che ci insegnano

le manifestazioni organizzate dai Sindacati, la prima è come fondamentale sia la

pianificazione e l’organizzazione delle iniziative. Questa è la ragione per cui i Sindacati

riescono ancora a portare in piazza centinaia di migliaia di persone.

Forse il PD avrebbe potuto, vista l’importanza delle ragioni che ispirano la manifestazione,

chiamare in anticipo intorno ad un tavolo “associazioni, terzo settore, forze politiche…” per

organizzare la meritevole iniziativa dell’11 novembre. Certo sarebbe stata un’iniziativa delle

forze politiche e sociali progressiste più che del PD ma è il risultato che conta e il risultato

dell’iniziativa è di sostenere i valori di giustizia sociale e pace, non di portare in piazza il

PD…o no?”