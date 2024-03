VICENZA – La Giunta nei quartieri riparte da via dei Mille: occhi puntato sul degrado in Corso San Felice

Il secondo ciclo della Giunta nei quartieri ha preso il via questa mattina dal Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale di via dei Mille. Sindaco e assessori hanno incontrato, al termine della riunione di giunta, una ventina di cittadini principalmente di San Felice e del Quadrilatero. Erano presenti anche i tecnici dei settori lavori pubblici, mobilità e trasporti, infrastrutture e di Amcps.

Oltre a raccogliere le segnalazioni dei residenti, l’appuntamento di oggi ha rappresentato l’occasione per fare il punto sull’andamento del Centro di via dei Mille e per incontrare i volontari che operano al suo interno. I risultati, a due mesi dalla riapertura, vanno oltre le aspettative: più di 400 utenti, 80 i volontari impegnati e 50 i corsi attivati.

«Il Centro è luogo straordinario che contribuisce a tenere viva questa zona della città – ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai -. Fondamentale il contributo dei tanti volontari che qui operano con incontri e attività per famiglie e ragazzi. Ai volontari va il sentito ringraziamento di tutta la giunta. Anche questo incontro nei quartieri è stata un’occasione per confrontarci con i cittadini e per capire insieme come affrontare al meglio i problemi che affliggono questo quartiere. In primis vogliamo lavorare sul parcheggio di via Cattaneo: è utilizzato solo in parte e questo dà spazio a fenomeni di degrado. Con Gps, gestore della sosta in città, intendiamo costruire delle politiche per aumentare l’utilizzo di questo parcheggio. Siamo al lavoro anche sulla nuova area verde, che sorgerà vicino al parcheggio. Sarà uno spazio a servizio delle famiglie e del quartiere. Per arginare i fenomeni di degrado c’è alta attenzione anche da parte del Nucleo operativo speciale della polizia locale, insieme a tutte le forze dell’ordine che ci hanno assicurato una presenza forte in questa zona».

Un plauso al Centro è arrivato inoltre dall’intera giunta e in particolare dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo: «Grazie ai volontari e al settore istruzione abbiamo rimesso in piedi un luogo unico della città, che offre in forma totalmente gratuita attività ed eventi dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, e talvolta anche il sabato e la sera. Con un’offerta di alto livello diamo risposta al bisogno educativo extrascolastico dei più giovani e opportunità di approfondimento per gli adulti».

Nel dettaglio, al Centro di via dei Mille si possono trovare laboratori, sportelli, eventi, letture, conferenze, creatività, incontri e sostegno scolastico. Le proposte, con frequenza settimanale, bisettimanale e mensile, spaziano dalle lezioni di uncinetto e falegnameria agli approfndimenti sulla genitorialità fino agli sportelli per la prevenzione del disagio.

Tra le ultime novità anche l’apertura dello sportello “Il filo sottile” di Donna chiama Donna rivolto all’ascolto e al sostengo dei più giovani. Dal 22 marzo, ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.30, l’associazione, che gestisce il Centro antiviolenza del Comune, metterà a disposizione di ragazze e ragazzi dai 14 anni psicologici e psicoterapeuti per supporto e consulenza su tematiche relative alle relazioni, all’affettività e alla sessualità.

Maggiori informazioni sul Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale sono disponibili nel sito del Comune (bit.ly/centrodocumentazione) e nella pagina Facebook “Noi del Centro per la Documentazione Pedagogica” (https://www.facebook.com/profile.php?id=100048039686294).