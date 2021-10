VICENZA – Insegue una ragazza in auto per 10 km, la tampona nel parcheggio ferendola, danneggia altre auto: denunciato straniero

A seguito di una richiesta di intervento pervenuta alla Questura di Vicenza e inoltrata poi alla Polizia Locale, una pattuglia si è diretta alle 23.00 di domenica in viale San Lazzaro ai civici 23-25, in corrispondenza del condominio Dolomite, ove erano presenti alcuni veicoli danneggiati.

Sul posto vi era 27enne, cittadina di Vicenza, in evidente stato di agitazione, che ha riferito di essere stata seguita, mentre era sola alla guida della sua automobile, dalla zona della Riviera Berica fino a viale San Lazzaro da un veicolo di colore grigio, il cui conducente, di sesso maschile, aveva tentato più volte un approccio, non corrisposto né incoraggiato in alcun modo dalla stessa, tale da impaurirla ed essere costretta a fuggire per trovare riparo presso conoscenti.

Il soggetto, nonostante la fuga della ragazza in auto, che nel frattempo era rimasta in contatto telefonico con dei conoscenti, l’aveva poi raggiunta con la sua auto, continuando ad inseguirla e tallonadola da dietro; raggiunta l’area di fronte al condominio in Viale San Lazzaro, il soggetto avrebbe riprovato nuovamente l’approccio avvicinandosi alla ragazza. La presenza di un conoscente della ragazza avvisato dalla stessa e sceso nel piazzale, lo ha convinto a desistere ed allontanarsi repentinamente; durante il tentativo di uscire dal parcheggio, nell’effettuare manovre improvvise ha colpito in retromarcia pesantemente l’auto della ragazza, rimasta impaurita a bordo, provocandole lesioni giudicate guaribili, al momento, in 15 giorni s.c.. Anche altri veicoli in sosta sono stati danneggiati durante le manovre, così come lo stesso mezzo nell’uscire dall’area urtava con la fiancata destra un palo metallico presente, allontanandosi rapidamente in direzione centro città.

La pattuglia intervenuta, grazie alle testimonianze ed agli utili elementi raccolti, tra cui anche parti delle modanature del veicolo fuggito perse durante gli urti, è riuscita ad individuare il modello del veicolo fuggito, una Ford Kuga di colore grigio, diramando la richiesta di rintraccio ed estendendo la ricerca del mezzo a tutta la città. Ulteriori accertamenti consentivano anche di identificare la targa del veicolo fuggito, risalendo al proprietario del veicolo, P.D., 41 anni, cittadino straniero residente in città, che veniva riconosciuto dalla ragazza come la persona che l’aveva avvicinata, approcciata, inseguita, nonché autore del danneggiamento ai veicoli.

Le successive ricerche da parte delle pattuglie della Polizia Locale hanno consentito di trovare, a circa 1 km di distanza, il veicolo, senza però alcuna persona a bordo, che era stato parcheggiato e che presentava danni alla carrozzeria compatibili con il racconto della ragazza e dei testimoni. La successiva ricerca estesa alla residenza del proprietario dava esito negativo; la ricerca è proseguita nella zona e ha permesso di individuare ed identificare l’autore dei fatti all’interno di un bar; lo stesso ha confermato agli agenti intervenuti di aver visto e seguito poi in auto la ragazza per la città per conoscerla perché ritenuta di interesse.

La Polizia Locale, accompagnata la ragazza al Pronto Soccorso, terminava i rilievi dell’incidente. Per lei lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Il conducente sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni nei confronti della ragazza nonché per l’omissione di soccorso a seguito della fuga dopo l’incidente.