VICENZA – Inquinamento alle stelle: scatta il livello rosso (tutte le info)

Ambiente, da domani scatta il livello rosso di allerta Pm10Almeno fino a lunedì 24 gennaio stop anche ai veicoli commerciali diesel euro 5. Il 23 gennaio la domenica ecologica

Novità in arrivo per l’ambiente e per la qualità dell’aria della città di Vicenza.

Da domani, infatti, scatta il livello di allerta Pm10 rosso. Sulla base della verifica effettuata questa mattina dall’Arpav, che ha accertato lo sforamento per 10 giorni consecutivi del valore limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi al metro cubo d’aria, alle limitazioni già in vigore nel livello arancione si aggiunge lo stop tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali), dalle 8.30 alle 12.30, per i veicoli commerciali diesel euro 5.

Domenica 23 gennaio, inoltre, la prima giornata ecologica del 2022 sarà dedicata al tema dell’inquinamento acustico. Sull’argomento è partita in questi giorni una campagna di sensibilizzazione nei canali social del Comune di Vicenza, che culminerà domenica con lo stop a rumori e motori dalle 9 alle 18. All’interno delle mura storiche sarà in vigore il blocco di tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici e con le abituali eccezioni.

Nosmog, livello rosso

Almeno fino al nuovo bollettino Arpav, previsto per lunedì 24 gennaio, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare: i veicoli privati (M1, M2, M3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0, 1. Stop, inoltre, tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 12.30 anche per i veicoli commerciali diesel euro 5.

Oltre al centro storico sono compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.

Per quanto riguarda le disposizioni antismog per il riscaldamento, con il livello rosso è necessario ridurre la temperatura a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici; in caso di presenza di impianti alternativi, non si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.

Come nel caso del livello arancione è vietato, inoltre, lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Maggiori informazioni nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php).

Domenica ecologica 23 gennaio

In vista della domenica ecologica del 23 gennaio, è partita la campagna di sensibilizzazione nei canali social del Comune di Vicenza. Saranno in tutto tre le pillole informative che verranno pubblicate su Facebook (@cittadivicenza), Instagram (@comunedivicenza) e Twitter (@cittadivicenza), grazie alle quali si potrà approfondire caratteristiche, fonti e soluzioni relative all’inquinamento acustico.

In programma per il 23 gennaio ci sono, invece, i Silent play proposti da La Piccionaia: due itinerari teatrali radioguidati dal titolo “Palladio tra le righe”, per adulti, e “Il gatto con gli stivali”, destinato a bambini dai sei anni e famiglie, con partenza dal Giardino Salvi alle 11, 15 e 17.30. La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione è gratuita. Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito del Teatro Astra: www.teatroastra.it.

Al Museo Naturalistico Archeologico si terranno, inoltre, le attività didattiche organizzate in collaborazione con ScatolaCultura. Bambini dai sei anni e famiglie potranno partecipare al laboratorio “Il richiamo della natura”, alle 10, 11 e 12, per scoprire insieme come l’inquinamento acustico influenzi l’ambiente naturale. L’evento è gratuito. Consigliata la prenotazione al 348 3832395.

Infine, nel quartiere di San Pio X appuntamento con la raccolta dei rifiuti abbandonati e la pulizia del territorio organizzata da Plastic Free, con il patrocinio del Comune. Il ritrovo è alle 9 in piazzetta Gian Battista 11. L’attività terminerà alle 12. I rifiuti raccolti saranno ritirati e smaltiti da Aim Ambiente (Gruppo Agsm Aim). Iscrizioni sul sito di Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/23-gen-vicenza/).

Maggiori informazioni nella scheda informativa del sito del Comune di Vicenza “Domenica ecologica del 23 gennaio 2022: “L’inquinamento acustico” (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/cmsambiente.php/domeniche_ecologiche_2022/domenica_ecologica_del_23_gennaio_2022_linquinamento_acustico)