VICENZA – Il weekend dei funghi con un libro, una mostra e una caccia al tesoro

Un fine settimana dedicato ai funghi con un nuovo libro, una caccia al tesoro e la tradizionale mostra micologica

Un fine settimana dedicato ai funghi. Lo propone il Gruppo Micologico Bresadola di Vicenza con il patrocinio della Provincia di Vicenza e del Comune di Vicenza.

Tre gli appuntamenti in tre giorni: la presentazione di un libro venerdì 14 ottobre, la prima caccia al fungo per bambini e ragazzi sabato 15 e la tradizionale mostra domenica 16.

Venerdì 14 ottobre alle 17 nel salone della biblioteca internazionale La Vigna verrà presentato il libro “I funghi dei colli Berici”, una nuova pubblicazione realizzata dal comitato scientifico vicentino sulle orme dell’atlante dei funghi del Vicentino, pubblicato nel 2003 con il contributo della Provincia di Vicenza. Sono illustrate 318 specie di funghi censiti nei monti Berici con fotografie, descrizione delle caratteristiche macroscopiche e commestibilità.

Il volume è stato realizzato dal micologo Gianfranco Gasparin con la collaborazione di Luca Balbo, Gustavo Dei Zotti, Cesare Feltrin, Martino Feltrin, Mayla Immorlica e Alberto Rappo. Il naturalista Cesare Feltrin, in particolare, presenterà venerdì le specie più interessanti trovate nei boschi vicentini e le nuove specie scoperte durante i lavori. Modererà la serata Franco Pepe, già dirigente del settore Caccia e Pesca della Provincia di Vicenza.

Sarà presente Karl Kob, Presidente Nazionale dell’Associazione Micologica Giacomo Bresadola.

Sabato 15 ottobre spazio ai più giovani con la prima Caccia al fungo – Tra natura e cultura incentro storico, a parco Querini e al Museo Naturalistico di Santa Corona.

Nello scorso anno scolastico il Gruppo micologico ha realizzato in alcune scuole del comune di Vicenza un programma di educazione ambientale finalizzato alla conoscenza del regno dei funghi e al rispetto dell’ambiente. Sabato mattina 2 classi delle scuole elementari della Stanga e 3 classi della scuola media Barolini parteciperanno ad una caccia al tesoro riservata ai ragazzi e ai loro genitori. Partendo da Piazza dei Signori e fino a parco Querini, i ragazzi dovranno trovare le schede dei funghi nascoste tra palazzi e alberi. Le schede saranno poi portate al Museo di Santa Corona. Un viaggio alla scoperta della biodiversità nei parchi cittadini.

Domenica 16 ottobre appuntamento nel cortile di palazzo Trissino (corso Palladio 98), per la 55^ mostra micologica Città di Vicenza. Alle 11 ci sarà l’inaugurazione, mentre l’esposizione dei funghi sarà aperta dalle 9.30 alle 18.30.

Obiettivo è avvicinare un pubblico quanto più vasto alla conoscenza e al rispetto di questo regno della natura. Saranno esposte circa 200 specie fungine, con appositi cartellini che riportano il nome scientifico, le caratteristiche e la commestibilità o la tossicità dell’esemplare esposto.

I micologi e i tecnici del Bresadola saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le specie fungine più pregiate per l’utilizzo in cucina e sveleranno i segreti per evitare spiacevoli confusioni con le specie più pericolose. La mostra è ad ingresso gratuito.

In occasione della mostra saranno esposte anche le schede elaborate dagli alunni durante la caccia al fungo.