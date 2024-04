VICENZA – Il luna park di Campo Marzo aperto fino al 21 aprile

La chiusura del luna park a campo Marzo prevista per il 14 aprile sarà prorogata a domenica 21 aprile. Visto il maltempo del periodo pasquale che ha impedito a molti di godere del parco divertimenti, si è deciso infatti di allungare la permanenza in città delle 31 giostre per adulti e bambini e dei due banchi alimentari.

Il parco è aperto dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 22, il venerdì dalle 15 alle 23.30, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23.30, la domenica e giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 22.

Come da tradizione, il luna park prevede anche iniziative speciali.

Due giornate, il 22 marzo e il 4 aprile, sono state dedicate alle persone con disabilità, con circa 300 partecipanti.

Sono previsti sconti per tutte le attrazioni, ogni martedì e giovedì, scaricabili dal sito www.lunaparkitaly.net e dai social ufficiali (instagram @lunaparkdipasquavicenza, facebook @luna park di pasqua vicenza), dove verrà comunicato l’evento a sorpresa della giornata conclusiva di domenica 21 aprile.