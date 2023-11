VICENZA – I NAS chiudono (ancora una volta) il bar Las Vegas

Giovedì 16 novembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00, è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio della Compagnia di Vicenza, con il supporto di militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova.

Durante l’operazione, è stato effettuato un controllo all’esercizio pubblico “Las Vegas” di via Lanza (zona Cattane), un ristorante/bar gestito da cittadini nigeriani.

All’esito del controllo, si è accertato la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene ed è stata comminata una sanzione amministrativa di € 2.000 ed effettuato il sequestro degli alimenti rinvenuti in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità.

E’ stata ordinata l’immediata sospensione dell’attività; Sul posto è stata richiesta anche la presenza di personale dell’ULSS 8 di Vicenza – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.

I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi periodi coinvolgendo tutti i presidi

alle dipendenze del Comando Provinciale e contando sempre sul qualificato apporto dei

reparti speciali.