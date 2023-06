VICENZA – I giovani del Lane incontrano il sindaco

Il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore delegato allo sport Leone Zilio hanno ricevuto questa mattina le squadre i calcio L.R. Vicenza Under 16 e Under 17 per complimentarsi dei risultati raggiunti.

Con gli atleti c’erano anche i tecnici, gli allenatori e Rinaldo Sagramola, amministratore delegato di L.R. Vicenza.

La squadra Under 17 ha vinto il campionato di serie C aggiudicandosi lo scudetto, l’Under 16 si è classificata seconda nel campionato di serie C.