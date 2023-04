VICENZA – Domani apre il bar sulla Terrazza della Basilica

Da venerdì 28 aprile aprirà in orario serale il servizio bar nella terrazza della Basilica palladiana.

Fino al 30 settembre sarà accessibile ogni venerdì e sabato, dalle 19 all’una di notte, e la domenica dalle 18.30 alle 23.

Per accedere alla terrazza dal venerdì alla domenica in orario serale, con il bar aperto è necessario acquistare il biglietto intero di 2 euro per i residenti fuori provincia o il biglietto ridotto di 1 euro per residenti di città e provincia. Gratuito per bambini e ragazzi fino ai 17 anni. A disposizione un abbonamento da 10 euro con validità di 6 mesi dalla data di acquisto (utilizzabile solo in orario serale).

Venerdì 7 aprile la terrazza ha aperto per le visite in orario diurno dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è previsto fino a 30 minuti prima della chiusura.

Per accedere alla terrazza dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18, con la possibilità di vedere parzialmente il salone (dove fino al 28 maggio è allestita la mostra “I creatori dell’Egitto eterno”) e il loggiato al primo piano: biglietto intero 5 euro, biglietto ridotto 2 euro (per residenti di città e provincia). Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 17 anni.

Il biglietto di ingresso alla mostra “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”, nel salone della Basilica, non comprende la visita in terrazza.

La terrazza è aperta, in orario diurno, anche lunedì 1 maggio.

I biglietti si possono acquistare all’infopoint e biglietteria in Basilica palladiana, piazza dei Signori da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì; aperto lunedì 1 maggio); 0444222855, iat@comune.vicenza.it.

E’ possibile acquistare i biglietti anche in orario serale durante l’apertura del bar.

Consulta la scheda sulla Basilica palladiana per ulteriori informazioni.

Informazioni sui Musei civici: https://www.museicivicivicenza.it/it/