VICENZA – Controlli della polizia, otto prostitute identificate e un 25enne rimpatriato

Si è conclusa nella mattinata di oggi una ulteriore fase delle Operazioni di Controllo Straordinario del Territorio disposte dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, iniziate nella giornata di ieri.

Oltre ai controlli che hanno portato a tre fogli di via, quattro avvisi orali e tre ordini di allontanamento dal territorio nazionale, nella serata di ieri sono state individuate, identificate e controllate otto giovani donne intente a prostituirsi lungo Viale Verona e Viale Santi Felice e Fortunato. Nel contempo, sono stati identificati sei potenziali clienti, intenti a colloquiare con le giovani. Lo scopo dei controlli è stato quello di accertare l’eventuale sfruttamento e commissione di reati collegati al fenomeno, nonché a prevenire problematiche di ordine e sicurezza pubblica. Al termine dei controlli le giovani donne sono state invitate ad allontanarsi ed a rivolgersi alle associazioni che si preoccupano di dare loro assistenza ed ausilio.

Sempre nella giornata di ieri l’Ufficio Immigrazione della questura ha scortato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo un pericoloso pregiudicato per reati di varia natura e gravità, in particolare attinenti allo spaccio di stupefacenti, violenza e danneggiamento, da poco scarcerato dalla Casa Circondariale di Vicenza dove si trovava recluso a seguito di condanna per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, e sorpreso in città, in Campo Marzio, in atteggiamenti sospetti. L’uomo, tale S. C., 25enne di nazionalità nigeriana, dopo essere stato colpito da un Ordine di Trattenimento presso il C.P.R. emesso dal Questore, verrà nei prossimi giorni rimpatriato per via aerea in Nigeria.