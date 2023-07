VICENZA – Controlli della polizia contro il degrado e la prostituzione

Si è conclusa nella mattinata odierna una ulteriore fase delle Operazioni di Controllo Straordinario del Territorio disposte con Ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ed iniziate lo scorso venerdì, che hanno portato in tutto a 3 fogli di via obbligatori, 4 avvisi orali e 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale.

Le attività di polizia – discusse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – si sono concentrate per lo più nelle “aree a rischio” del Capoluogo, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza – soprattutto a San Pio X° Ponte degli Angeli, in Via Bedeschi, Contrà Burci, al Quartiere Laghetto ed al Quartiere Ferrovieri – di soggetti molesti, che assumerebbero spesso comportamenti inurbani ed a volte anche pericolosi per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli specifici, inoltre, sono stati effettuati in Piazza Matteotti, in tutta la zona del Quadrilatero, in quella di Campo Marzio e nel Centro storico della Città.

In questo contesto, nelle scorse serate sono state individuate, identificate e controllate 11 giovani donne intente a prostituirsi lungo Viale Verona, Viale San Lazzaro e Viale SS. Felice e Fortunato. Nel contempo, sono stati altresì identificati 5 potenziali clienti, intenti a colloquiare con le giovani.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di polizia, effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza, alla polizia Locale del Capoluogo ed al Reparto Prevenzione del Crimine della polizia di Stato, sono stati controllati – anche nel corso dei 5 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono al Capoluogo – 47 autoveicoli e 96 persone, di cui 39 straniere e 27 con precedenti, nonché 6 esercizi pubblici.