Vicenza – Con la bici vicino alla casa dei famigliari nonostante il divieto: arrestato

Domenica, intorno alle 16:30, gli Agenti delle Volanti della Questura, durante i consueti controlli nel centro di Vicenza, hanno notato un uomo in bicicletta nei pressi dell’abitazione di alcuni familiari, da cui gli era vietato avvicinarsi entro un raggio di 500 metri.

Immediatamente fermato, i Poliziotti hanno verificato che il divieto di avvicinamento era ancora in vigore e che l’uomo lo aveva violato, trovandosi ben al di sotto della distanza prescritta. Inutili le sue giustificazioni, sostenendo di trovarsi lì per caso.

L’uomo, un vicentino classe 1998, è stato portato in Questura per ulteriori accertamenti e arrestato per violazione della misura cautelare.