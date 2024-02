Vicenza città, la Polizia di Stato intensifica i controlli straordinari: ieri identificate 169 persone

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Vicenza.

Nel corso del pomeriggio di ieri, il Questore di Vicenza ha disposto una nuova operazione straordinaria, per il monitoraggio delle aree ritenute particolarmente a rischio.

L’attività ha riguardato, in particolare, Campo Marzo, Viale Milano, Via Torino, Via Firenze, Piazzale Bologna e zone limitrofe.

Sono stata inoltre controllate 4 sale scommesse (in Viale San Lazzaro, Via Lanza, Viale Crispi, Via Divisione Folgore) e due bar (in Strada Cattane e Viale Trento) oggetto di segnalazioni ed esposti di alcuni residenti della zona.

Identificate 169 persone, di cui 71 stranieri e 54 con precedenti penali e/o di polizia.

La posizione di alcune persone controllate, evidenziando vari precedenti penali e/o di polizia, è attualmente al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura per le valutazioni in ordine all’emissione di specifiche misure di prevenzione personali.

All’operazione di ieri hanno concorso circa 30 persone, tra operatori della Questura di Vicenza (Volanti, Ufficio Immigrazione e Polizia Scientifica), equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza e Polizia Locale di Vicenza. E’ stato inoltre impiegato un elicottero della Polizia di Stato messo a disposizione dal X Reparto Volo di Venezia, per il monitoraggio dall’alto delle operazioni.

Si tratta di un’ulteriore sviluppo della strategia di controllo del territorio, attuata anche con il dispiegamento di risorse specifiche messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche in seguito alle determinazioni assunte in occasione di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura. Quanto condiviso in quella sede è stato poi oggetto di specifici servizi di prevenzione e contrasto, attuati con il coordinamento operativo del Questore.

“Nelle ultime settimane stiamo attuando numerosi servizi straordinari di controllo del territorio nel Comune di Vicenza: sia quelli svolti in sinergia tra tutte le Forze di Polizia dello Stato e dalle Polizie Locali (nelle cd. operazioni ad Alto Impatto), sia quelle attuate dalla Questura (e da altri uffici della Polizia di Stato) con il concorso della Polizia Locale di Vicenza. Si tratta di operazioni condivise in occasione di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura e poi concretamente attuate con Ordinanza del Questore. Dette attività costituiscono un importante strumento per aumentare i livelli di sicurezza effettiva e percepita sul territorio e monitorare costantemente tutte le dinamiche di rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblica. I servizi in questione proseguiranno anche in futuro”, questo il commento del Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio.