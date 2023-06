VICENZA – Cerca di fuggire con la droga in Riviera Berica: arrestato pregiudicato

Nella serata di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Vicenza hanno sorpreso, mentre si aggirava con fare sospetto in una zona appartata di Riviera Berica, un soggetto già conosciuto per essere stato notato nei giorni precedenti sempre in quella zona.

Mentre la pattuglia si stava avvicinando per poter procedere alla sua identificazione l’individuo, accortosi di quanto stava accadendo, ha tentato la fuga in bicicletta, sulla strada ciclopedonale, allo scopo di sottrarsi al controllo, ma ma gli agenti sono riusciti a fermarlo.

Dopo averlo identificato per tale A. O. – 40enne cittadino nigeriano pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità, soprattutto inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti –, gli agenti hanno accertato che l’uomo era in possesso di regolare Permesso di Soggiorno, da poco tempo giunto in Città proveniente da Castellammare del Golfo (TP) e, di fatto, senza fissa dimora in Italia.

I Poliziotti, quindi, dopo averlo accompagnato negli Uffici di Viale Mazzini, a seguito della ispezione personale a suo carico, e delle successive analisi effettuate dalla Polizia Scientifica della Questura, rinvenivano 7 confezioni termosaldate di eroina e 2 di cocaina, pronte per essere spacciate, nonché alcune banconote da 20 Euro, probabile provento delle attività di smercio della droga.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, A. O. venivadenunciatoalla Procura della Repubblica perdetenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti specifici accertati a suo carico, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha dato disposizione all’Ufficio Immigrazione di avviare l’iter – in parallelo con quello giudiziario – finalizzato alla espulsione del pregiudicato straniero dal Territorio Nazionale.

“Il controllo sistematico di determinate zone della città aree ove solitamente agiscono soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti è di fondamentale importanza per prevenire e contenere questi fenomeni devianti, che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini – ha evidenziato il Questore Sartori –. La costante e capillare attività di intervento in fase preventiva della Polizia di Stato, che oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, si rende indispensabile per garantire una tranquilla e pacifica forma di convivenza civile”.