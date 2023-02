VICENZA – Celebron: “È tempo di recintare Campo Marzo”

“È vero che siamo cresciuti con Campo Marzo come spazio aperto, ma è arrivato il momento di ripensare a un nuovo look al principale parco cittadino che accompagni la riqualificazione già avviata da questa amministrazione .“ – dichiara il segretario provinciale Lega e vicesindaco di Vicenza, Matteo Celebron – “Con il progetto di riqualificazione alla pedana di partenza, il percorso che porti la nostra città a valorizzare uno dei suoi migliori biglietti da visita dovrebbe essere completato con una vera e propria recinzione, ovviamente che sia in linea con la maestosità del parco e che sia la garanzia a tutela delle famiglie e delle persone che lo vogliono frequentare. Nelle grandi città europee c’è un’impressionante serie di esempi positivi a cui possiamo guardare per importare il modello giusto, ma anche in Italia ne abbiamo. In questi anni abbiamo tutti lavorato per far rivivere Campo Marzo come lo abbiamo conosciuto per intere generazioni, ora manca solo un ultimo atto di coraggio” – conclude Celebron – “ossia rompere il dogma che vorrebbe non praticabile questa strada. Il mio e nostro impegno sarà quello di andare con chiarezza alla scelta di chiuderlo così come è stato fatto anche nella progressista città di Padova senza che le prese di posizione ideologiche ne compromettesse il risultato”.