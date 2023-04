Vicenza capitale della Robotica con le gare nazionali di robotica RoboCup Junior Academy 2023

Dal 19 al 22 aprile Vicenza ospiterà le gare nazionali di robotica RoboCup Junior Academy 2023. All’iniziativa, organizzata dall’Itis Rossi con il patrocinio del Comune, parteciperanno 615 studenti provenienti da 67 scuole di tutta Italia, a partire dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado.L’evento si terrà al Palazzetto dello sport, dove si svolgeranno le gare, al vicino Pattinodromo, che fungerà da base per le postazioni di lavoro delle squadre, e nell’aula magna dell’Itis Rossi, per una sola tipologia di competizione. I due impianti sportivi vengono messi a disposizione gratuitamente dal Comune, che sostiene l’iniziativa con un contributo di 13.500 euro, oltre a supportarne l’organizzazione.“La gara di robotica educativa – spiega l’amministrazione nel corso della presentazione dell’evento all’Itis Rossi insieme al preside Alberto Rizzo – è promossa da una rete di scuole che coinvolge 10 Regioni d’Italia e quest’anno vedrà la fase nazionale a Vicenza grazie all’organizzazione portata avanti dal Comune, dall’istituto Rossi e alla collaborazione di altri enti del territorio. Da circa un anno l’Itis e l’amministrazione hanno lavorato insieme per ottenere che le gare si tenessero a Vicenza e per tutti gli aspetti organizzativi di questo evento di portata nazionale, che consentirà ai ragazzi di sperimentare forme di apprendimento all’avanguardia. In merito ai corsi di robotica siamo in prima linea, ne sono previsti anche quest’anno durante lo svolgimento dei centri estivi. La gara rappresenta inoltre un’occasione per dare risalto alla città, facendo conoscere le bellezze di Vicenza ai numerosi ragazzi che arriveranno da tutta Italia”.Obiettivo dell’evento è quello di diffondere la robotica educativa nelle scuole per favorire l’acquisizione di competenze digitali tra bambini e ragazzi e per motivarli nelle studio delle materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Sempre più scuole prevedono infatti attività di robotica nella propria offerta formativa. La sfida tra robot, commerciali o autocostruiti, ma programmati esclusivamente dagli studenti, rappresenta un forte stimolo all’apprendimento e spesso il coronamento di mesi di lavoro di alunni e docenti.Le gareDopo le fasi regionali, svolte a inizio anno e gestite da 10 reti afferenti alla rete nazionale RocoCup Junior Academy (Veneto, Nord-Ovest, Trentino, Abruzzo, Umbria, Toscana, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), si sfideranno ora le migliori 163 squadre, provenienti da 67 scuole (46 secondarie di secondo grado e 21 istituti comprensivi) di 12 Regioni (Veneto, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Sicilia e Puglia).Gli studenti della Provincia di Vicenza saranno circa 200, da 7 scuole. Tra questi, 30 provengono dal Rossi per un totale di 7 squadre dell’istituto iscritte alla competizione.Le gare nazionali RoboCup Junior Academy fungeranno da qualificazioni per i campionati RoboCup Jr europei e mondiali, che quest’anno si terranno rispettivamente in Croazia e in Francia.I giovani programmatori dai 10 ai 19 anni, suddivisi in squadre per fasce d’età, dovranno cimentarsi con diversi tipi di gare. Il robot dovrà essere programmato per seguire un percorso tracciato (rescue line), per muoversi in un labirinto superando ostacoli e riconoscendo tracce (rescue maze), per giocare a calcio contro un robot avversario (soccer), oppure per muoversi all’interno di una coreografia, magari intervenendo con gli umani (on stage).I 615 studenti, con circa 130 accompagnatori, arriveranno in città il 19 aprile per poter provare i robot al Pattinodromo, che sarà attrezzato con tavoli e cablaggio elettrico. Il via ufficiale alla competizione verrà dato giovedì 20 alle 8.30 al Palazzetto dello sport. Nelle giornate del 20 e 21 e nella mattina del 22 aprile si terranno quindi le gare. Alle 13 di sabato 22 è prevista la premiazione.Nel corso della permanenza a Vicenza sono in programma per gli studenti visite guidate al centro storico e al teatro Olimpico.L’associazione nazionale Alpini seguirà gli aspetti legati alla sicurezza e alla gestione del traffico negli spostamenti tra le varie sedi di gara. Il Consorzio Vicenzaè si occuperà del coordinamento fra gli hotel della città per agevolare le prenotazioni delle scuole, mentre Svt garantirà il servizio di bus navetta per gli spostamenti fra le sedi delle gare, gli hotel e la stazione ferroviaria.