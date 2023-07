VICENZA – BULGARINI ‘CONSIGLIERE ESTERNO’ PER POSSAMAI: SI OCCUPERÀ DI BRAND VICENZA E AMERICANI (VIDEO)

Nel video le dichiarazioni di Jacopo Bulgarini D’Elci, già portavoce di Variati ed assessore alla Cultura. Sarà ‘consigliere esterno’ a titolo gratuito per l’Amministrazione. Si occuperà di valorizzazione e internazionalizzazione del brand Vicenza, gestione dei rapporti con la comunità americana e ausilio nella creazione dei correlati progetti innovativi. La prestazione, si precisa in una nota del Comune, non comporterà oneri per il Comune di Vicenza e potrà essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

comunicazione di Palazzo Trissino

Jacopo Bulgarini d’Elci, 44 anni, già vicesindaco e assessore a cultura e turismo, sarà un consigliere esterno del sindaco su alcune materie: valorizzazione e internazionalizzazione del brand Vicenza, rapporti con la comunità americana, progetti di innovazione correlati. Lo ha annunciato stamani il sindaco Giacomo Possamai, che aveva tenuto per sé proprio la delega al “brand Vicenza”.

“La potenzialità rappresentata dalla presenza della comunità Usa a Vicenza – spiega il sindaco, Giacomo Possamai – è un ambito in larga parte inesplorato, rispetto al quale ho chiesto a Jacopo Bulgarini d’Elci di supportarmi, considerate le sue significative relazioni con la base americana. Lo sviluppo del brand Vicenza è l’altro tema a cui, alla luce della sua esperienza, gli ho chiesto di lavorare al mio fianco, sempre a titolo gratuito e senza alcun incarico di tipo politico. Con questa nomina introduciamo la figura del “consigliere esterno” che utilizzeremo anche con altre persone che ci hanno accompagnato durante la campagna elettorale e che possono aiutarci a dare sostanza alla nostra visione di un’amministrazione plurale che coinvolge e valorizza le energie positive”.

Il ruolo di consigliere esterno non avrà costi per il Comune, né diretti né indiretti: Bulgarini d’Elci svolgerà le sue funzioni in forma autonoma, a titolo gratuito, senza avvalersi di strutture o personale comunali.

“Mi fa piacere poter tornare a dare un contributo attivo alla mia città – commenta Jacopo Bulgarini d’Elci – e a una squadra amministrativa che guardo con stima e simpatia. Come ho ripetuto anche nei mesi scorsi, farò la mia parte da fuori, per così dire da sotto il palco. Nel campo in cui penso di poter essere più utile: elaborando idee e progetti innovativi, anche nel dialogo con soggetti esterni, che poi saranno la giunta e gli assessori a vagliare e decidere se fare propri o meno. Conto di ripagare la fiducia del sindaco, che ringrazio, con qualche buono stimolo per quel rilancio di cui Vicenza ha davvero bisogno”.

Bulgarini d’Elci è comunicatore, progettista culturale, giornalista. Ha operato soprattutto nel campo della comunicazione istituzionale e politica, agendo come portavoce a Vicenza, Siena, in altri contesti territoriali. Attualmente cura la comunicazione di Achille Variati nel suo ruolo di europarlamentare, come già aveva fatto al Ministero dell’Interno. È fondatore e direttore del progetto Mondoserie.it , dedicato alle serie tv come vettori delle trasformazioni dell’immaginario collettivo.