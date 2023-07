VICENZA – Bacaro della Pizza miglior street food del Veneto: i complimenti dell’Amministrazione

L’assessore allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi si è recata oggi al Bacaro della Pizza, riconosciuto dalla Guida allo street food del Gambero Rosso come miglior locale del Veneto, per complimentarsi con la proprietaria Francesca Fraccarolo e con i soci Massimiliano Fraccarolo e Riccardo Furlani.

“A nome dell’amministrazione – ha commentato l’assessore Balbi – i nostri complimenti per essere riusciti ad affermarvi in poco tempo come un’eccellenza del Vicentino e del Veneto, sapendo valorizzare attraverso il linguaggio dello street food le bontà del nostro territorio”.