VICENZA – Attesa neve mista a pioggia nella notte: AMCPS pronta a intervenire

Durante la notte e nella mattinata di martedì 5 dicembre Vicenza potrebbe essere interessata da precipitazioni piovose miste a neve.

A seguito delle basse temperature odierne, Amcps dalle 5 di stamattina ha effettuato una salatura preventiva stradale nei punti critici (salite, sottopassi, rotatorie), come previsto dal piano neve del Comune di Vicenza.

Alle 18 procederà con un’ulteriore salatura nei punti sensibili.

Come previsto dal Piano Neve è già avvenuta la consegna di sacchi di sale alle scuole e, in previsione della possibile precipitazione nevosa, cinque mezzi sono pronti ad intervenire per l’eventuale pulizia delle strade e potranno essere integrati da altri mezzi fino ad un totale di 25.

Se necessario verrà attivata Aim Valore Ambiente per sgomberare la neve davanti agli edifici pubblici e alle scuole.

L’amministrazione comunale raccomanda prudenza negli spostamenti.