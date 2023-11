VICENZA – Arrestato arzignanese scippatore seriale

Nel pomeriggio di sabato 18 novembre, i Poliziotti delle Volanti della Questura di Vicenza hanno arrestato un vicentino di 34 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Vicenza a seguito dell’attività d’indagine svolta dagli investigatori della Questura.

Infatti, lo scorso 28 ottobre, un’anziana vicentina era rapinata da un giovane a bordo di una bicicletta, in una delle vie del centro cittadino. Poche ore dopo, a poca distanza, gli Agenti delle Volanti intervenivano per una analoga segnalazione in danno di una cittadina moldava e, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti ad indentificare e denunciare il 34enne.

Nei giorni successivi sono avvenuti altri scippi simili e tutti hanno avuto come protagonista la stessa persona.

Il provvedimento restrittivo adottato dal Tribunale di Vicenza è stato quindi eseguito dagli Agenti delle Volanti che hanno rintracciato il giovane nei pressi di viale Roma: l’uomo, infatti, residente ad Arzignano, era solito spostarsi in treno e quindi, sovente, si aggirava nell’area esterna alla stazione ferroviaria ove “agganciava” le vittime per poi depredarle.

Al termine delle operazioni di identificazione, gli Agenti della Polizia di Stato hanno tradotto il responsabile presso la casa circondariale di Vicenza.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”