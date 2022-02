VICENZA – Arrestato 20enne con droga e più di 14 mila euro, era già ai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, a Vicenza, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, El Asbahi Ayman, ventenne, residente in città, cittadino con cittadinanza italiana, gravato da precedenti. Il giovane, dal 24 dicembre 2021 agli arresti domiciliari in relazione ad un pregresso procedimento per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nel corso di perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nell’ambito di altro procedimento, alla vista dei militari, ha tentato di nascondere un involucro contenente 85 grammi di sostanza stupefacente (hashish).

Nella perquisizione è stata rinvenuta la somma di € 14.390,00, suddivisa in mazzette, ritenuta provento di attività di spaccio e oggetti utilizzati per il confezionamento di sostanza stupefacente.

Tutto è stato sottoposto a sequestro. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato agli arresti domiciliari nella medesima abitazione, in attesa di giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il 20enne è stato tenuto ai domiciliari.