VICENZA – Anziana con problemi motori cade dal letto e si ferisce, interviene la polizia

L’anziana era caduta dal letto e non riusciva ad alzarsi, e solo l’intervento della polizia ha permesso alla situazione di non degenerate. La vicenda ha avuto luogo nella tarda serata di sabato, quando è arrivata una telefonata al numero di emergenza 113 della Centrale Operativa della Questura, con la quale un cittadino ha riferito di sentire urla e richieste d’aiuto provenienti dal quinto piano del condominio nel quale abita, in via Albinoni, a Vicenza.

Immediatamente è stata fatta accorrere sul posto indicato una pattuglia della squadra Volanti della Questura e personale dei Vigili del Fuoco, per verificare quanto era stato segnalato. Appurato quale fosse l’appartamento da dove provenivano le strazianti richieste di aiuto, poliziotti e pompieri ci sono entrati immediatamente dopo aver forzato la porta di ingresso chiusa dall’interno.

Nell’appartamento, riversa a terra, sola e sanguinante, è stata individuata una signora ultrasettantenne vicentina affetta da gravi problemi motori, oramai allo stremo delle forze, caduta dal letto nel tentativo di girarsi.

Viste le condizioni precarie in cui si trovava la povera donna, gli agenti hanno provveduto immediatamente ad allertare i soccorsi ed a far intervenire i sanitari e l’ambulanza del Suem i quali, valutata la situazione tutt’altro che semplice, hanno deciso il trasporto presso l’ospedale “San Bortolo” per il successivo ricovero.

Fortunatamente, la rapidità dei soccorsi e la professionalità di chi è intervenuto, grazie alla pronta e provvidenziale segnalazione del condomino dell’anziana signora, sono stati determinanti per scongiurare un esito infausto per la sfortunata vittima di un incidente domestico.