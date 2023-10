VICENZA – Al Menti riapre la Curva Nord

La Curva Nord dello stadio “Romeo Menti” tornerà a colorarsi di biancorosso. Grazie alla fattiva collaborazione con il Comune di Vicenza e con le Autorità competenti, in alcune gare selezionate del campionato Serie C Now 2023/2024, tale settore potrà ospitare i tifosi vicentini.

Ieri mattina si è riunita la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo che ha effettuato un sopralluogo e deliberato l’agibilità dello spicchio presente tra i settori Curva Nord e Distinti, nel quale verranno accolti i tifosi ospiti, in alcune partite individuate in sede di GOS – Gruppo Operativo Sicurezza.

In tali gare, quindi, la Curva Nord potrà ospitare attualmente sino a 600 spettatori e sarà prevalentemente utilizzata per dare vita ad un’iniziativa promossa dalla società L.R. Vicenza, con il patrocinio della Città di Vicenza. Ad ogni diversa gara di campionato, disputata dai biancorossi, verranno invitati gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con sede a Vicenza.

Gli studenti e le studentesse delle scuole individuate per tale giornata e le loro famiglie, potranno acquistare il biglietto per assistere alla partita, al prezzo promozionale di 1 euro. Ogni scuola verrà invitata ad una singola gara nel corso della stagione, attraverso una comunicazione interna contente le modalità di acquisto, per un totale di circa 8.000 giovani coinvolti, insieme alle proprie famiglie.

Le prime scuole ad essere state invitate per assistere alla gara LR Vicenza-Renate, in programma domenica 15 ottobre 2023, alle ore 16:15 sono le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 1: “V. Da Feltre”, “A. Loschi” e “A. Arnaldi” e dell’Istituto Comprensivo 10: “C. Colombo”, “J. Cabianca” e “T.F. Fraccon”.

A tale iniziativa, ne seguiranno altre nel corso della stagione, per promuovere i sani valori dello sport e per avvicinare i ragazzi e le ragazze ai colori biancorossi della propria Città.

“La riapertura della curva Nord ai tifosi biancorossi è una notizia meravigliosa – le parole del sindaco Giacomo Possamai –, ed è ancora più bella alla luce della scelta del LR Vicenza di destinare la curva Nord ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole: è il modo più bello per trasmettere la passione per i colori biancorossi ai più giovani. Come Amministrazione abbiamo subito appoggiato la volontà della società di riaprire la Nord, perché vedere i gradoni vuoti o occupati da pochissimi tifosi ospiti era ogni volta un colpo al cuore. Quindi anche da parte nostra un sentito grazie va alla società e alla famiglia Rosso, che ha fortemente voluto questo progetto”.

“Siamo contenti di essere riusciti a riconsegnare ai nostri tifosi una parte dello stadio che storicamente li ha ospitati per anni – ha dichiarato Stefano Rosso, Presidente di L.R. Vicenza -, ha così commentato:, grazie all’aiuto di tutte le Istituzioni coinvolte. Inoltre, l’iniziativa rivolta alle scuole permetterà a tanti giovani di avvicinarsi al nostro mondo e vestire i colori biancorossi che ci rappresentano. È un’opportunità ulteriore per sostenere e spingere la nostra squadra che dovrà affrontare un campionato lungo e impegnativo”.