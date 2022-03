VICENZA – Aggrediti in pieno centro con pugni, calci e colpi di bottiglia: feriti due vicentini

Tentata rapina violenza ieri sera (domenica 6 marzo 2022 alle ore 03:45) a Vicenza, in piazzetta Palladio. I carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.RM, sono intervenuti a seguito della tentata rapina subita da due uomini, italiani, rispettivamente di ventitré e trentanove anni residenti in provincia. I due, mentre procedevano a piedi su piazzetta Palladio in direzione dell’omonimo corso, venivano avvicinati da tre persone, presumibilmente stranieri, una delle quali li approcciava con la scusa di chiedere una sigaretta. Immediatamente un secondo tizio fattosi più vicino, sferrava un colpo di bottiglia di vetro al volto del più giovane e successivamente prendeva a picchiare con calci e pugni il secondo. Dopo aver colpito i due, l’aggressore, intimava loro di consegnargli tutti i soldi che avevano. I due malcapitati in quel frangente gridavano aiuto al fine di attirare l’attenzione dei presenti, mettendo in fuga i loro aggressori, che si dileguavano a piedi per le vie limitrofe. Le vittime prontamente soccorse da personale medico, venivano accompagnate presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di questo capoluogo in codice verde. Questo Comando sta procedendo nell’esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dei luoghi dove è avvenuta l’aggressione.