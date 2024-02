VICENZA – A Santa Bertilla rinasce Palazzo Mameli: verrà demolito e ricostruito da un privato

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio abbandonato da 12 anni in via Mameli, nel cuore di Santa Bertilla.

Il sindaco Giacomo Possamai si è recato in cantiere per sottolineare come operazioni di questo tipo siano molto importanti perché vanno nella direzione della riqualificazione dei quartieri.

«Accogliamo con soddisfazione l’inizio dei lavori di riqualificazione di questo palazzo, oggetto da tantissimi anni di segnalazioni dei residenti, per lo stato di abbandono e la presenza di sbandati – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – Grazie all’intervento di un privato anche questo buco nero della città troverà finalmente nuova vita. Situazioni come questa non hanno la visibilità di spazi più grandi, ma sono altrettanto un problema per la qualità della vita di chi vi abita accanto. Per questo motivo la disponibilità dell’amministrazione comunale e dei suoi uffici è massima verso gli investitori interessati a recuperare spazi abbandonati. Puntiamo infatti a un triplice obiettivo: dare una risposta al bisogno abitativo, riqualificare un’area abbandonata, evitare nuovo consumo di suolo».

«Siamo molto soddisfatti di poter dare il via a questo cantiere – aggiunge Simone Nicoletti, amministratore delegato dell’impresa di costruzioni Nicoletti srl – e ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione. Con questa palazzina di cinque unità abitative, non solo riqualifichiamo uno spazio abbandonato da una dozzina d’anni, ma realizziamo anche un edificio in classe energetica A4 e “full elettric”, cioè a emissioni 0, portando il nostro contributo all’ambiente in questo momento così delicato per il cambiamento climatico».