VICENZA – 40enne arrestato con 3 kg di droga (VIDEO)

Nei giorni scorsi la Finanza di Vicenza ha arrestato di un cittadino albanese di 40 anni, domiciliato a Vicenza, trovato in possesso di quasi 3 kg. di stupefacenti: oltre 2,3 kg, hashish, mezzo chilo di marijuana e 2 grammi di cocaina.

L’uomo, già con un precedente arresto per spaccio di droga risalente al 2007, appena fermato dai finanzieri vicentini nelle vicinanze della propria abitazione in via Quadri, per un normale controllo di polizia, ha subito consegnato un involucro contenente 2 grammi di sostanza rivelatasi essere cocaina.

L’atteggiamento dell’uomo, visibilmente nervoso, ha fatto scattare poi le successive operazioni di perquisizione domiciliare che hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro la restante e ben più consistente quantità di sostanze stupefacenti, nonché del materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi (un bilancino di precisione, macchinetta per sottovuoto), 1 telefono cellulare e una bomboletta spray al peperoncino.

Sempre negli scorsi giorni, sempre le Fiamme Gialle del Gruppo di Vicenza, con il supporto dell’unità cinofila antidroga e di personale della Polizia ferroviaria berica hanno effettuato controlli anche sul treno diretto a Schio e ritorno.

I militari hanno effettuato, con l’aiuto dell’infallibile fiuto del cane pastore tedesco Zack, controlli sui treni della tratta Vicenza/Schio, per mettere in campo attività di prevenzione volta ad aumentare il livello di sicurezza percepito dalla collettività negli ambienti delle stazioni e delle tratte ferroviarie della provincia. Tale tipologia di controlli proseguirà per tutto il periodo estivo.

La Guardia di Finanza di Vicenza prosegue nella incessante opera di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada e delle unità cinofile Zack e Ray in servizio presso il Gruppo berico, soprattutto per avversare condotte di cessione e/o uso anche a danno di minorenni, proprio con la finalità di sensibilizzare i giovani e le loro famiglie in ordine alle conseguenze a cui si espongono pure i soggetti di minore età mettendo in atto comportamenti illeciti di tal genere.

Si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, la misura è stata eseguita di iniziativa della polizia giudiziaria nella fase dell’indagine preliminare e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Il comunicato è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.