VICENZA – 29enne chiede di venire pagato per il lavoro svolto e viene aggredito con un martello

Nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre 2023, è giunta alla Sala Operativa della Questura una richiesta di aiuto per una violenta aggressione avvenuta nei pressi di un distributore di Carburante di Vicenza, in Strada Postumia.

Immediatamente, alcune pattuglie della Squadra “Volanti”, si sono portate sul posto, dove hanno trovato la parte lesa dolorante e accasciata a terra. Oltre all’aggredito, sono stati identificati alcuni testimoni, nonché lo stesso responsabile dell’aggressione: un cittadino italiano di 68 anni, originario della provincia di Avellino.

Dall’esame delle testimonianze dei presenti e delle immagini dei filmati dell’impianto di videosorveglianza, si è accertato che l’aggressione era scaturita in seguito ad una discussione derivante da pretese retributive per prestazioni lavorative che la persona offesa, un cittadino egiziano di 29 anni, rivendicava nei confronti dell’italiano. Dopo un’accesa discussione verbale in cui l’egiziano ha chiesto insistentemente il denaro asseritamente dovutogli, questi reagiva colpendolo alla spalla con il manico di un martello da carpentiere.

L’uomo aggredito è stato poi soccorso dai sanitari del SUEM 118 che gli diagnosticavano un trauma cranico non commotivo ed una contusione alla spalla.

Dopo i necessari approfondimenti investigativi, i Poliziotti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria l’aggressore per il reato di lesioni personali aggravate e lo accompagnavano in Questura il fotosegnalamento.

Nei confronti dell’aggressore, già noto per essere stato responsabile di altri alterchi violenti, è stata inoltre emessa la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza per anni 2.