Vicentino, in calo produzione e fatturato industriale

L’economia vicentina, una delle più importanti a livello nazionale, continua a rallentare. L’indagine congiunturale sul settore manifatturiero relativa al quarto trimestre 2023, elaborata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Vicenza e presentata oggi anche dall’Ansa Veneto, evidenzia infatti una flessione sia per la produzione sia per il fatturato, rispettivamente -0,9% e -2,6% rispetto al trimestre precedente, che già aveva manifestato per la prima volta nel dopo pandemia un valore negativo per la produzione.

Una flessione ancora più significativa se come termine di paragone viene preso il quarto trimestre 2022, rispetto al quale il calo è del 2,2% per la produzione e del 3,8% per il fatturato.

Analizzando invece la dinamica della produzione media annuale, il confronto con il 2022 risulta negativo (-0,6%) ma resta comunque ampiamente al di sopra del livello pre-pandemico. Per quanto riguarda i singoli settori, nel confronto su base annuale solo quello metalmeccanico è sostanzialmente stazionario (-0,2%), mentre i dati più pesanti riguardano il sistema moda e l’alimentare. ANSA