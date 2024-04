Benzina oltre i 2 euro per il self in autostrada, metano sempre più conveniente

Nel giro di due anni è cambiato tutto. Il metano, che negli anni si era diffuso tantissimo per la sua convenienza, era diventato carissimo con la crisi energetica, con prezzi a volte quintuplicati. Poi è iniziato il calo continuo e sensibile tanto che ora, in alcuni distributori della provincia, è sceso sotto quota 1,2 euro per kg. Leggermente sopra il prezzo pre-crisi.

Non si può dire lo stesso per la benzina che nelle ultime settimane (non solo in Italia, ma anche in Germania e Francia) ha subito consistenti aumenti.



Il prezzo del petrolio è in diminuzione – scrive l’Ansa – con il Brent ancora al di sotto dei 90 dollari, tuttavia i costi della benzina alla pompa stanno aumentando e, nei distributori self service lungo le autostrade, la media supera i 2 euro al litro.

Questi dati emergono dalla consueta analisi condotta da Staffetta Quotidiana, la quale indica che sui distribuenti tradizionali i prezzi si avvicinano a 1,92 euro al litro. Al contrario, il prezzo del gasolio rimane stabile. Tra le diverse compagnie, in particolare, Q8 ha aumentato di un centesimo il prezzo consigliato della benzina e ridotto di un centesimo quello del gasolio.

Secondo le elaborazioni condotte da Staffetta sui prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Mimit, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, si osserva che in media la benzina self service viene venduta a 1,919 euro al litro (+3 millesimi, compagnie 1,925, pompe bianche 1,906), mentre il diesel self service si mantiene stabile a 1,810 euro al litro (compagnie 1,816, pompe bianche 1,797). La benzina servita è a 2,056 euro al litro (+2, compagnie 2,099, pompe bianche 1,970), mentre il diesel servito è a 1,950 euro al litro (+1, compagnie 1,993, pompe bianche 1,862). Per quanto riguarda il Gpl servito, il prezzo è a 0,715 euro al litro (compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), mentre il metano servito si mantiene invariato a 1,320 euro al chilogrammo (compagnie 1,340, pompe bianche 1,303), e il Gnl è a 1,155 euro al chilogrammo (+1, compagnie 1,149 euro al chilogrammo, pompe bianche 1,159 euro al chilogrammo). Per quanto riguarda il metano, rileviamo che le differenze fra un distributore ed un altro, nella stessa città, può essere consistente. I metanisti lo sanno e si muovono di conseguenza, riuscendo ad ottenere un pieno, come scritto sopra, anche con 1,189 euro al kg (fra Montecchio ed Arzignano), 1,099 a San Bonifacio, 1,199 a Sant’Agostino (Vicenza).

Sulle autostrade, invece, il prezzo medio della benzina self service è di 2,001 euro al litro (servito 2,259), il gasolio self service è a 1,912 euro al litro (servito 2,176), il Gpl è a 0,851 euro al litro, il metano è a 1,471 euro al chilogrammo, e il Gnl è a 1,176 euro al chilogrammo.