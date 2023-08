VICENTINO – Fuoco in cucina: donna rimane intossicata

SCHIO, FIAMME IN UNA CUCINA, DONNA INTOSSICATA PORTATA IN SALVO DAI VIGILI DEL FUOCO

Un quarto d’ora prima di mezzogiorno di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maroncelli a Schio per un principio di incendio all’interno di un’abitazione, portata in salvo una donna, che si trovava all’interno dell’appartamento. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, sono entrati dotati di autorespiratore da una finestra, rinvenendo all’interno la donna, che è stata subito portata fuori e prestato il primo soccorso con la somministrazione di ossigeno, mentre altri operatori spegnevano le fiamme divampate nel locale cucina. La donna è stata poi assistita dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Danni da fumo a tutto l’appartamento, che è stato arieggiato. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche la polizia locale. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.