VICENTINO – Armato di bastone in un bar minaccia i clienti: denunciato 48enne

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nei giorni scorsi, hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la consumazione di reati, con l’impiego di varie pattuglie sia con colori d’istituto che con targhe di copertura. Vari i posti di controlli disposti sulle varie arterie di comunicazione che hanno portato all’identificazione di più di 70 persone ed oltre 40 veicoli.

Nel corso delle attività di controllo, inoltre, sono state denunciate in stato di libertà due persone; in

particolare: a Schio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato per porto abusivo di armi e minaccia aggravata, un 48enne di San Vito di Leguzzano (VI). Nello specifico, nella serata di sabato scorso, giungeva alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Schio una richiesta di intervento poiché, all’interno di un esercizio pubblico del centro storico, vi era una persona armata con un bastone. Sul posto intervenivano due pattuglie dei carabinieri, con il supporto di due agenti della Polizia Locale, ma la persona segnalata, in evidente stato di alterazione, era già stata disarmata dal gestore del locale. I militari quindi procedevano alla ricostruzione dei fatti ed al sequestro del bastone utilizzato dal soggetto per minacciare un altro avventore presente all’interno del locale;