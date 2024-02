VICENTINO – Accoltella il fratello della fidanzata: grave 22enne

Lite violenta ieri mattina a Dueville (Vicenza) in via 2 giugno. Un 22enne è stato accoltellato all’addome dal fidanzato della sorella. Il giovane è in gravi condizioni ricoverato al San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni ma non in pericolo di vita mentre il fidanzato della sorella, un 23enne, è in stato di fermo e si indaga su di lui per tentato omicidio o per lesioni gravi o gravissime. Nell’abitazione vivono il 22enne, la sorella e la madre. Ieri mattina (domenica) sarebbe scoppiata una lite che è degenerata nell’accoltellamento. La vittima è stata colpita da tre fendenti, uno dei quali, più grave, all’addome