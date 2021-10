Venne aggredita mentre faceva running: 23enne vicentina denuncia tentato stupro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Una giovane di 23 anni, studentessa vicentina, ha denunciato nei giorni scorsi un’aggressione a sfondo sessuale avvenuta nei suoi confronti ad inizio agosto. Secondo gli inquirenti, visto il tempo trascorso, sarà difficile individuare il maniaco. La ragazza ha denunciato l’uomo a distanza di tutto questo tempo per evitare che altri possano incorrere in aggressioni simili. La notizia è riportata dal Giornale di Vicenza.

Intorno alle 6.30 di mattina, lungo via Campiglia, una laterale di viale Fusinato, la giovane stava facendo running quando, all’improvviso, è stata presa da un uomo che l’ha afferrata per i fianchi, tentando di toglierle i vestiti. Lei si è divincolata ed è riuscita a scappare. La ragazza era solita fare running da quelle partie, in quel momento, stava ascoltando la musica, cosa che le avrebbe impedito di accorgersi dell’aggressore.

Intorno, nessuno poteva darle una mano, così, quando si è liberata, la runner è scappata verso la chiesa di San Giorgio, seminando l’aggressore. La ragazza ha comunicato ai familiari quanto successo solo qualche ora dopo.