VENETO – Vuole buttarsi dal cavalcavia: i poliziotti lo fermano

A mezzanotte di lunedì, il 113 è stato avvisato di un uomo che voleva buttarsi dal ponte tra via Messico e via Volpato. Sul posto si sono precipitate due volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri di Noventa Padovana, dove hanno individuato l’uomo, un 31 enne di Chioggia, che aveva scavalcato il parapetto e stava con le gambe sospese nel vuoto. Compreso fosse in stato confusionale, i poliziotti hanno fatto fermare un camion sotto al 31enne, in modo da diminuire gli eventuali metri di caduta. Quindi, dopo che i poliziotti e l’autista dell’autoarticolato sono saliti sul tetto del mezzo si sono avvicinati all’uomo per parlargli. Un terzo agente ha quindi raggiunto il 31enne e lo ha imbracato con delle corde per non farlo cadere. Successivamente, sono arrivati i vigili del fuoco che l’hanno fatto scendere e portato in ospedale.