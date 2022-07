VENETO – Virus West Nile individuato in un campione di zanzare

Dopo il primo caso 2022 di West Nile Virus in provincia di Padova si apprende che il virus è stato individuato in un campione di zanzare catturate in provincia di Rovigo. Lo rende noto il Comune di Rovigo su indicazione dell’Azienda ULSS 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione, in un comunicato. Il Comune dà alcune indicazioni per la prevenzione, alcune riferite anche alle feste e sagre.

“L’Azienda ULSS 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione -recita il comunicato- ha recentemente comunicato la presenza di virus West Nile in un campione di zanzare catturate nel territorio provinciale.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi 2020-2025, adottato dalla Regione Veneto con DGR n.207 del 18/02/2020, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, in caso di riscontro di West Nile Virus, possano valutare interventi mirati con adulticidi in occasione di eventi con gran numero di persone che si svolgono tra il crepuscolo e la notte.

Pertanto, a tutela della salute dei Cittadini, è richiesto a tutti gli organizzatori di iniziative ed eventi a svolgimento serale/notturno non patrocinati dal Comune e che prevedano la partecipazione di pubblico, di eseguire idonei interventi di disinfestazione adulticida.

L’Amministrazione ha già disposto un programma di disinfestazione con adulticida sulle aree verdi comunali, in accordo con il calendario delle manifestazioni pubbliche organizzate direttamente o patrocinate dal Comune. che si svolgeranno all’aperto nel corso del prossimo periodo estivo.

Con l’ocasione di ricorda che l’attività di disinfestazione larvicida ordinaria delle caditoie, dei fossati e altri ristagni d’acqua sulle aree pubbliche del territorio di competenza dell’Azienda ULSS 5 continuerà regolarmente, secondo il calendario stabilito.

Al fine di potenziare l’azione di prevenzione, si invitano i Cittadini ad attenersi alle misure di bonifica primaria e di igiene ambientale già disposte con Ordinanza Sindacale n. 14 del 20 aprile 2022 (Ordinanza inerente a provvedimenti per la disinfestazione da Aedes albopictus -“zanzara tigre”- e Culex pipiens -“zanzara comune”- e per la prevenzione delle arbovirosi nel territorio del Comune di Rovigo) collaborando alle attività di rimozione dei focolai larvali e alle attività larvicide nei focolai non rimovibili sulle aree private ed adottando i comportamenti più idonei a ridurre il rischio di contatto uomo-vettore.

Si ricordano alcune semplici regole per per la prevenzione delle arbovirosi e per il contrasto alla proliferazione delle zanzare:

riparare dalla pioggia tutto ciò che può causare raccolta e ristagno d’acqua raccogliere acqua

trattare tombini privati e qualsiasi altro luogo di raccolta d’acqua temporanea con larvicidi, nel periodo compreso indicativamente tra aprile e settembre. il comune di Rovigo mette a disposizione gratuitamente per i cittadini residenti un prodotto larvicida in blister

introdurre pesci in vasche e fontane

chiudere con coperchi o coprire con teli di plastica i bidoni e i recipienti che non possono essere spostati.

eliminare i sottovasi o svuotarli regolarmente con cadenza almeno settimanale

controllare periodicamente e accuratamente tutto il giardino alla ricerca di eventuali raccolte di acqua.

in casa, usare le zanzariere anziché zampironi e fornelletti

usare i repellenti cutanei seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni.

durante i soggiorni all’aperto, proteggersi con repellenti ambientali (zampironi, lanterne e spray)