VENETO – Vinti 177 mila euro al Superenalotto

Con un Jackpot che sfiora i 30 milioni di euro per il ‘6’ al Superenalotto, i giocatori si devono ‘accontentare’ dei premi minori. Alcune volte sono di una certa rilevanza, come la vincita centrata alla Sisa Tabaccheria Take It Easy di Villafranca Padovana, dove un fortunato cliente ha realizzato due ‘5’ e e cinaue ‘4’, vincendo ben 177.465 euro. Tre settimane fa è stato centrato l’ultimo ‘6’ a Napoli. Il vincitore, con una schedina da 2 euro, ha vinto 101,5 milioni di euro