VENETO – Vicenza al top per la ripresa del mercato del lavoro

Secondo i dati di Veneto Lavoro, nei primi otto mesi del 2021 i macrosettori dell’industria e dei servizi hanno registrato un aumento delle assunzioni piuttosto significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (rispettivamente, +23% e +20%), anche se i livelli si confermano inferiori a quelli del 2019. Nel periodo estivo il settore del turismo è stato più dinamico rispetto al 2019: nel periodo maggio – agosto 2021, sono state reclutate 65.600 unità, rispetto alle 57.900 del 2019. Il ritardo nelle riaperture ha fatto sì che il reclutamento mancato dei mesi precedenti si concentrasse nell’ultimo periodo: per questo motivo, il confronto gennaio-agosto vede il 2021 ancora in deficit rispetto al 2019, nonostante il buon andamento degli ultimi mesi.

A livello territoriale, a pagare i costi più rilevanti della crisi pandemica sono proprio le province ad elevata propensione turistica: Venezia e Verona. Il confronto fra le assunzioni dei primi otto mesi del 2021 e quelle dello stesso periodo del 2019, vede queste due province più in sofferenza rispetto alle altre: -27% Venezia e -16% Verona. Meno forte il calo a Rovigo e Vicenza. Tutti i territori sono comunque in forte recupero rispetto al 2020. Particolarmente positiva la ripresa in provincia di Vicenza (+26%) e in provincia di Venezia (+22%), quest’ultima spinta dalla ripartenza del comparto turistico. Nel solo mese di agosto il flusso di reclutamento ha superato quello dell’analogo mese del 2019 in quasi tutte le province, fanno eccezione Rovigo (-1%) e Verona (-6%), mentre Venezia spicca con un aumento del 10%.