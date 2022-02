VENETO – Vendeva finti bond della Provincia di Treviso, i truffati fanno denuncia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

La Procura di Treviso è alla ricerca di un uomo, colpevole di aver raggirato una decina di cittadini trevigiani con una truffa. L’imbroglio consisteva nel vendere bond ad alto tasso di rendimento emessi dalla Provincia di Treviso. A sporgere denuncia non solo i cittadini truffati, ma anche lo stesso ente provinciale, che si è esposto per tutelare la sua immagine. ù

Il finto consulente finanziario si sarebbe spacciato per un intermediario della Provincia e avrebbe proposto obbligazioni con tasso di rendimento molto alto. I clienti si sarebbero tranquillizzati leggendo che ad emetterle fosse stata la Provincia e avrebbero acquistato i pacchetti.

Non vedendo arrivare gli interessi promessi, i cittadini si sono insospettiti. Successivamente poi, cercando di contattare il broker, si sono rivolti alla Provincia, scoprendo la verità: non esistono investimenti nell’ufficio dell’ente, che non aveva emesso alcuna obbligazione. I clienti ora sporgeranno denuncia.