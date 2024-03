VENETO – Ultraleggero precipita in un giardino: due morti

TREVIGNANO, PRECIPITA UN ULTRALEGGERO NEL GIARDINO DI UN’ABITAZIONE: DUE PERSONE DECEDUTE

Alle 11:15, di sabato 23 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicolo degli Alpini a Trevignano (TV) per un ultraleggero precipitato nel giardino di un’abitazione: deceduta una coppia.

I vigili del fuoco arrivati da Montebelluna, hanno messo in sicurezza il piccolo ultraleggero. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo e della donna. Il velivolo era decollato poco prima dal campo di Volo di San Gaetano a Montebelluna. Sono ora in corso i rilievi dell’incidente da parte dei carabinieri, sul posto anche il sindaco di Trevignano.